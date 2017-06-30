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В Екатеринбурге будут судить похитителей пожертвований для лечения тяжело больных детей

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2017. В Екатеринбурге будут судить двух местных жителей, которые при помощи компьютерных технологий похищали пожертвования на лечение тяжело больных детей.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, обвинение по части 2 статьи 159.6 УК РФ «Мошенничество в сфере компьютерной информации, совершенное группой лиц по предварительному сговору» предъявлено Дмитрию Пашечко и Андрею Шипулину.



По версии следствия, один из обвиняемых, являясь сотрудником телекоммуникационной компании – оператора связи, имел доступ к служебной информации и данным по номерам сим-карт абонентов.



«С целью хищения денежных средств обвиняемые посредством внесения изменений в номера sim-карт получали доступ к расчетному счету граждан, с которых в октябре 2016 года похитили у двух абонентов денежные средства в размере свыше 22 тыс. руб. При этом, женщины, являющиеся потерпевшими по уголовному делу, использовали данные sim -карты для сбора благотворительных денежных средств (пожертвований) для лечения своих тяжело больных детей», говорится в сообщении.



Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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