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Fitch поместило рейтинг МТС Банка на пересмотр в сторону понижения
30 июнь 2017 (09:58)
УрБК, Москва, 30.06.2017. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings поместило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента МТС Банка на пересмотр с возможностью понижения. Об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на релиз агентства.
На данный момент рейтинг финучреждения находится на уровне «B+».
«Рейтинговое действие последовало за аналогичным действием в отношении мажоритарного акционера банка — АФК «Система» в связи с предписанием российского суда о заморозке значительных активов «Системы», в том числе 31,76% акций ПАО «Мобильные ТелеСистемы» в рамках иска «Роснефти» против АФК «Система», — отмечается в сообщении.
В среду Fitch поместило рейтинги АФК «Система» и МТС в список на пересмотр с возможностью понижения.
«Судебный запрет и последующее за ним решение судебного пристава ограничивают способность АФК «Система» контролировать значительную часть своих активов и могут уменьшить поток дивидендов в холдинговую компанию. Обзор по рейтингам, скорее всего, будет завершен, когда Fitch получит больше ясности в отношении финансовых последствий судебного процесса и их последствий для АФК «Система» и МТС», — заявляли в Fitch.
По мнению Fitch, значительная часть дополнительных средств МТС может понадобиться для покрытия потенциальных убытков «Системы» в рамках судебного процесса.
На данный момент рейтинг финучреждения находится на уровне «B+».
«Рейтинговое действие последовало за аналогичным действием в отношении мажоритарного акционера банка — АФК «Система» в связи с предписанием российского суда о заморозке значительных активов «Системы», в том числе 31,76% акций ПАО «Мобильные ТелеСистемы» в рамках иска «Роснефти» против АФК «Система», — отмечается в сообщении.
В среду Fitch поместило рейтинги АФК «Система» и МТС в список на пересмотр с возможностью понижения.
«Судебный запрет и последующее за ним решение судебного пристава ограничивают способность АФК «Система» контролировать значительную часть своих активов и могут уменьшить поток дивидендов в холдинговую компанию. Обзор по рейтингам, скорее всего, будет завершен, когда Fitch получит больше ясности в отношении финансовых последствий судебного процесса и их последствий для АФК «Система» и МТС», — заявляли в Fitch.
По мнению Fitch, значительная часть дополнительных средств МТС может понадобиться для покрытия потенциальных убытков «Системы» в рамках судебного процесса.
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