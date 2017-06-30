Новости дня

В Первоуральске компанию «Евразия-Финанс» оштрафовали на 100 тыс. рублей за трудоустройство судебного пристава

30 июнь 2017 (09:39)

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2017. В Первоуральске ООО «Евразия-Финанс» оштрафовали за трудоустройство судебного пристава с нарушением действующего законодательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Надзорное ведомство установило, что в ООО «Евразия-Финанс» бывший судебный пристав-исполнитель Артинского районного отдела была принята на должность заместителя директора по коммерческим вопросам.

«В нарушение положений Трудового кодекса РФ и федерального закона «О противодействии коррупции» руководитель ООО «Евразия-Финанс» при заключении трудового договора с бывшим гражданским служащим в установленный законом десятидневный срок не направил письменное уведомление о трудоустройстве прежнему работодателю по последнему месту государственной службы», — говорится в сообщении.

По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении ООО «Евразия-Финанс» административное дело по статье 19.29 КоАП РФ «Привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего с нарушением требований законодательства о противодействии коррупции».

Мировой судья судебного участка № 5 Первоуральского судебного района оштрафовал организацию на 100 тыс. руб.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...