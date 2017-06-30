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В Первоуральске компанию «Евразия-Финанс» оштрафовали на 100 тыс. рублей за трудоустройство судебного пристава

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2017. В Первоуральске ООО «Евразия-Финанс» оштрафовали за трудоустройство судебного пристава с нарушением действующего законодательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Надзорное ведомство установило, что в ООО «Евразия-Финанс» бывший судебный пристав-исполнитель Артинского районного отдела была принята на должность заместителя директора по коммерческим вопросам.



«В нарушение положений Трудового кодекса РФ и федерального закона «О противодействии коррупции» руководитель ООО «Евразия-Финанс» при заключении трудового договора с бывшим гражданским служащим в установленный законом десятидневный срок не направил письменное уведомление о трудоустройстве прежнему работодателю по последнему месту государственной службы», — говорится в сообщении.



По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении ООО «Евразия-Финанс» административное дело по статье 19.29 КоАП РФ «Привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего с нарушением требований законодательства о противодействии коррупции».



Мировой судья судебного участка № 5 Первоуральского судебного района оштрафовал организацию на 100 тыс. руб.

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