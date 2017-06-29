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Правительство Свердловской области передало Екатеринбургской епархии два здания в Верхотурье
29 июнь 2017 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 29.06.2017. Правительство Свердловской области передало два объекта культурного наследия регионального значения в Верхотурье Екатеринбургской епархии Русской православной церкви. Об этом сообщает пресс-служба министерства управления госимуществом области.
Речь идет о здании бывшей гостиницы Покровского женского монастыря по адресу улица Клубная, 8а и церкви Успения пресвятой Богородицы по адресу улица Гагарина, 27а.
Здание гостиницы перейдет в собственность Православной религиозной организации женский монастырь Свято-Покровский. Сейчас в строении работает кабинет флюорографии, в ближайшее время его перенесут в лечебный корпус центральной районной больницы Верхотурского района по адресу улица Комсомольская, 8.
Церковь Успения Пресвятой Богородицы передана в безвозмездное пользование местной православной религиозной организации «Приход в честь Успения Божией Матери».
Ранее в собственность РПЦ безвозмездно были переданы здания «Церкви Знамения» и «Покровской церковь», также расположенные в городе Верхотурье.
Речь идет о здании бывшей гостиницы Покровского женского монастыря по адресу улица Клубная, 8а и церкви Успения пресвятой Богородицы по адресу улица Гагарина, 27а.
Здание гостиницы перейдет в собственность Православной религиозной организации женский монастырь Свято-Покровский. Сейчас в строении работает кабинет флюорографии, в ближайшее время его перенесут в лечебный корпус центральной районной больницы Верхотурского района по адресу улица Комсомольская, 8.
Церковь Успения Пресвятой Богородицы передана в безвозмездное пользование местной православной религиозной организации «Приход в честь Успения Божией Матери».
Ранее в собственность РПЦ безвозмездно были переданы здания «Церкви Знамения» и «Покровской церковь», также расположенные в городе Верхотурье.
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