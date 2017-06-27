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В Екатеринбурге энергетики на три месяца перекроют улицу Фурманова

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2017. АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» закроет движение транспорта по улице Фурманова на участке от Серова до Московской. Об этом говорится в сообщении на сайте горадминистрации.



Ограничения, связанные с проведением работ по ремонту магистральной тепловой сети, пройдут с 11 июля по 7 октября. Специалисты направят движение транспорта по улице Большакова.

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