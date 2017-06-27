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В Ивделе работникам МУПа выплатили долги по зарплате в размере 1,3 млн рублей
27 июнь 2017 (17:35)
УрБК, Екатеринбург, 27.06.2017. После вмешательства прокуратуры в Ивделе работникам МУП «Тепловодоснабжение» выплатили долги по зарплате в размере 1,3 млн руб.
«Установлено, что у предприятия образовалась задолженность по выплате заработной платы с января по декабрь 2016 года перед 130 работниками. По результатам проверки прокуратура внесла главе Ивдельского городского округа представление об устранении трудового законодательства, а директор МУПа была привлечена к административной ответственности по статье 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства» в виде штрафа», — сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
В интересах работников, обратившихся с заявлением о представлении их интересов, надзорное ведомство направило в суд заявления о выдаче судебного приказа о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы.
В результате задолженность по выплате заработной платы перед работниками МУП «Тепловодоснабжение» полностью погашена.
«Установлено, что у предприятия образовалась задолженность по выплате заработной платы с января по декабрь 2016 года перед 130 работниками. По результатам проверки прокуратура внесла главе Ивдельского городского округа представление об устранении трудового законодательства, а директор МУПа была привлечена к административной ответственности по статье 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства» в виде штрафа», — сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
В интересах работников, обратившихся с заявлением о представлении их интересов, надзорное ведомство направило в суд заявления о выдаче судебного приказа о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы.
В результате задолженность по выплате заработной платы перед работниками МУП «Тепловодоснабжение» полностью погашена.
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