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В мае стоимость торговых помещений в Екатеринбурге составила 96 тыс. рублей за метр

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2017. В мае 2017 года средняя стоимость 1 кв. м. торговых помещений в Екатеринбурге составила 96 тыс. руб. при продаже и 13,4 тыс. руб. при аренде. Такие данные приводят аналитики «Avito Недвижимость».



По данным сервиса, в сегменте офисных помещений средняя стоимость 1 кв. м. составляет 72,8 тыс. руб., для помещений свободного назначения — 78,2 тыс. руб. Аренда аналогичных объектов обойдется в 8,1 тыс. руб. и 9 тыс. руб. за кв. м. соответственно.



Эти три сегмента занимают наибольшую долю в структуре запросов контактов по объявлениям о продаже нежилых площадей. Спрос на производственные помещения составляет лишь 10%, на склады — 6%. Минимальный спрос зафиксирован на гостиницы, он не превышает 1%.



Чуть менее трети (31%) от общего количества объявлений о продаже коммерческой недвижимости составляют предложения офисных и торговых помещений, 22% — ПСН. Помещения общественного питания (кафе, рестораны, столовые) и гостиницы к продаже практически не предлагаются.



«Ситуация на рынке аренды в целом аналогична: пользователи Avito наиболее активно интересуются торговыми и офисными помещениями. Их доли в структуре спроса составляют 33%. В структуре предложения также лидируют офисы и магазины (33% и 28% соответственно)», — отмечают аналитики.

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