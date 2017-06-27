Сергей Ренжин: Рост компании — от субподрядчика до генподрядчика — возможен только в СРО

― В июле 2016 года был принят закон, который фактически ввел новую систему саморегулирования. Кардинально изменился весь подход к строительным СРО. Одно из ключевых нововведений — регионализация. Законодатель обязал все строительные компании в кратчайшие сроки перейти в СРО по месту прописки. Проблема в том, что закон установил для этого крайне сжатые сроки перехода. Заявление о том, что компания выходит из одной СРО и вступает в другую в своем собственном регионе, нужно было подать до 1 декабря 2016 года. Фактически тогда и заканчивался переход. При этом некоторые московские и питерские СРО намеренно дезинформировали своих членов. Они говорили, что им ничего не нужно делать. В результате мы получили большой пласт компаний, которые не знают о существовании этой проблемы. С 1 июля 2017 года их свидетельства о допуске прекратят свое действие, они будут исключены из иных (не региональных) СРО.― По нашим оценкам, в иных СРО состояло около 2,8 тыс. уральских компаний. Это произошло из-за того, что региональные саморегулируемые организации придерживались законодательных требований и выполняли предусмотренные процедуры. Иные СРО частенько предлагали строителям способы вступления, которые нарушали действующий закон. Например, ранее размер взноса в компенсационный фонд должен был составлять не менее 300 тыс. руб. Иные СРО принимали за 50 тыс. руб., а остальной размер фонда оформлялся как будто в рассрочку. Строители приносили нам документы, которые показывали, что компенсационный фонд вносился в качестве добровольного пожертвования в некие некоммерческие организации и благотворительные фонды. Случилась колоссальная профанация! Многие строители не хотели разбираться в этой системе. Для них были важнее скорость и цена вопроса. Когда документы выдавались не за 300 тыс. руб., а за 50 тыс. руб., они выбирали более легкий путь. Тем более он занимал по времени не две-три недели, а один день. Поэтому большинство свердловских предприятий строительного сектора состояли в СРО из других регионов.― Переход пока не завершился. Делать какие-то выводы можно будет только осенью. Конечно, закон сыграл нам на руку. За это время в наше СРО перешло около 1 тыс. организаций. Остальные 1,8 тыс. компаний вступили в другие свердловские СРО, либо пока остались в столичных СРО или приняли для себя решение, что не будут работать в системе СРО.― Да. С 1 июля в СРО в обязательном порядке должны состоять только генподрядные организации. Те, кто имеют прямой договор с застройщиком, техническим заказчиком, собственником земли или балансодержателем. Для всех остальных членство в СРО является необязательным. Это одно из важнейших законодательных нововведений последнего времени. Все субподрядные организации законодатель «отпустил на волю».― Очевидно, что субподрядчиков больше, чем генподрядчиков. Однако, на мой взгляд, проблема заключается в другом. Теперь хорошая, сильная, честная, большая субподрядная организация формально ничем не отличается от команды грузчиков. У генподрядчика есть две возможных позиции. Первая — выбирать субподрядчиков из СРО. Это позволяет подтвердить квалификацию той или иной компании — саморегулируемая организация несет дополнительную ответственность за своих членов. Вторая позиция — работать с не состоящими в СРО субподрядчиками. Но в этом случае появляются дополнительные риски. Генподрядчики могут пренебрежительно относиться к субподрядчикам, в частности, допускать просрочки оплаты за выполненные работы. Поэтому многие подрядчики пока не спешат выходить из СРО. И это правильный шаг.Кроме того, любая компания должна развиваться — малый бизнес становится средним, средний — крупным. Такой рост — от субподрядчика до генподрядчика — возможен только в СРО.― По вышеупомянутым причинам отток крайне незначительный. Таких компаний всего 5% от общего числа. Если такая или иная организация выходит из состава СРО на том основании, что на нее не распространяется закон, то через 5 лет ей вернут взнос, который она внесла в компенсационный фонд.― Как я ранее говорил, большинство уральских строительных предприятий ранее состояли в столичных СРО. Некоторые из них заплатили взнос в компенсационный фонд в размере 300-500 тыс. руб. Согласно новым законодательным требованиям, после перехода в региональное СРО в течение 7 дней эти средства должны поступить из старой саморегулируемой организации и в новую. Однако на этом этапе произошел сбой. Многие столичные СРО отказываются возвращать эти деньги. Они мотивируют это тем, что средства «зависли» в банках, у которых отняли лицензию. Встречаются ситуации, когда СРО вложили средства компенсационного фонда в различные инвестиционные инструменты. На мой взгляд, это прямое нарушение закона. Иными словами, у многих столичных СРО просто нет денег для того, чтобы их вернуть. Конечно, добропорядочных СРО также везде достаточно. К слову, в нашем СРО недавно состояли тюменские компании. Мы перечислили им средства в установленный срок.Сейчас мы пытаемся решить проблему невозврата комфондов от «старых» СРО в судебном порядке. Наше СРО готово идти до последней инстанции, чтобы взыскать эти деньги со столичных саморегулируемых организаций. В настоящее время подано около 280 исковых заявлений. Есть победы. Это практическая работа, которая ведется в интересах наших членов.― Ни копейки, но при условии, что «старое» СРО перечислило деньги. Те СРО, которые удерживают компенсационный взнос, создают парадоксальную ситуацию. С одной стороны, они обязаны перечислить деньги, а мы обязаны их учесть. С другой — деньги не поступили. Закон сформулирован так нелогично, что крайним в этой ситуации остается строитель, который обязан внести эти средства повторно, затем судиться со «старой» СРО, либо он будет исключен из состава «новой» СРО.— Главную роль играет репутация саморегулируемой организации. Размер ежегодного членского взноса сильно не отличается. К примеру, у нас он составляет 75 тыс. руб. в год. Все остальные условия достаточно регламентированы и регулируются действующим законом.Естественно, мы пытаемся повысить конкурентоспособность нашего СРО. С 21 июня 2017 года на площадке «Уральского объединения строителей» строители могут безвозмездно воспользоваться комплексом инструментов поддержки.Для строительных компаний области мы создали наиболее востребованные и бесплатные инструменты поддержки. Среди них — индивидуальные консультации по развитию бизнеса, маркетингу и продвижению, участию в тендерах и госзакупках, охране труда, пожарной безопасности, лицензированию, юридическим вопросам — например, взыскание долга по договору подряда с заказчика, взыскание компенсационного фонда с СРО-должника, защита авторских прав, снижение кадастровой стоимости земельных участков, составление договора строительного подряда, защита интересов строителей в отношениях с госорганами и другое.В «Уральском объединении строителей» будут проводиться обучающие семинары и регулярные встречи с контрольно-надзорными органами. Ближайшая тема обучения — одна из самых актуальных для строителей: тендеры и госзакупки. Поскольку строительные предприятия сегодня активно нуждаются в новых заказах, в качестве существенной меры поддержки заявлены биржи контактов — предприниматели могут рассказать о своем бизнесе, потребностях и возможностях, найти заказчиков или исполнителей.— Нет, выплат из средств компенсационного фонда не было. Мы его сохранили в том объеме, в котором он был изначально. По состоянию на сегодняшний день, он составляет более 370 млн руб.— Раньше существовали полукриминальные, полумошеннические схемы, когда то или иное СРО хитрым образом могло зарабатывать на компенсационных фондах. Средства вносились не напрямую в саморегулируемую организацию, а через потребительское общество или в качестве благотворительного взноса. Сейчас законодатель поставил на этом пути серьезный барьер. Раньше в законе не было прописано, что денежные средства компенсационного фонда должен платить строитель лично. Сейчас эта норма появилась. Кроме того, все денежные средства должны быть размещены на спецсчетах в определенных банках, перечень которых утвержден постановлением правительства РФ. Это около 10 системообразующих кредитных учреждений. Деньги со спецсчетов можно использовать только в двух случаях. Это причинение ущерба и перечисление национальному объединению строителей, если СРО прекратило свое существование. Таким образом, «лазеек» для создания «коммерческих саморегулируемых организаций» больше не осталось. Гипотетически в Свердловской области, конечно, может появиться новая строительная СРО. Но никакого экономического смысла в этом нет. Региональный рынок тесно поделен между существующими игроками. Не думаю, что есть место для кого-то еще.— Конечно, речь идет о революционных изменениях. Нас ждет огромный передел строительного рынка. Можно спрогнозировать сокращение числа компаний, которые состоят в СРО. Но зато останутся более качественные игроки. Потому что за ними усиливается надзор. Например, сегодня можно вести свою деятельность только при наличии в штате специалистов, включенных в Национальный реестр специалистов в области строительства. За каждым объектом будет закреплено конкретное физическое лицо. К таким людям предъявляется очень много профессиональных требований. Саморегулируемая строительная организация дает большие возможности для роста и перехода на новый, более качественный уровень.