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ФСК ЕЭС установит новые изоляторы и грозотросы на ЛЭП в Свердловской области

27 июнь 2017 (09:58)

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2017. ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») установит 2,2 тыс. стеклянных изоляторов и 125 км грозозащитного троса на линиях электропередачи Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Работы направлены на повышение надежности выдачи мощности Верхнетагильской ГРЭС и Белоярской АЭС и передачи электроэнергии потребителям Верхнего Тагила, Заречного, Асбеста, Новоуральска и Каменск-Уральского.

Новое оборудование установят на линиях 220 кВ от Белоярской АЭС до подстанций «Каменская» и «Окунево» и от Верхнетагильской ГРЭС до «Первомайской» и «Тагила».

Фарфоровые изоляторы заменят на стеклянные, которые меньше подвержены загрязнениям, обладают большей изолирующей способностью и механической прочностью.

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