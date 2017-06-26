VIP-Интервью
Павел Валеев: Компании сами заинтересованы в том, чтобы грамотно отчитаться по экологическому сбору
26 июнь 2017 (16:59)
Начальник отдела государственной экологической экспертизы и нормирования Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Уральскому федеральному округу Павел Валеев и главный специалист-эксперт отдела Яна Деревинская рассказали ИАА «УралБизнесКонсалтинг», кто обязан уплачивать экологический сбор, как его можно избежать и куда идут поступившие средства.
— Что представляет из себя экологический сбор, и кто обязан его уплачивать?
Главный специалист-эксперт отдела государственной экологической экспертизы и нормирования Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по УрФО Яна Деревинская
Яна Деревинская: Обязанность по уплате экологического сбора была введена в 2015 году для производителей и импортеров товаров, подлежащих утилизации, после утраты ими потребительских свойств. Компании обязаны уплачивать его в том случае, если не в состоянии обеспечить утилизацию отходов от использования этих товаров. Но фактически оплачивать экологический сбор стали только с этого года, так как ранее нормативы утилизации не были установлены
— По каким товарам уже установлены нормативы по утилизации?
Яна Деревинская: Перечень готовых товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, утвержден распоряжением правительства РФ №1886-р от 24.09.2015. Перечень товаров обширный, всего в нем 36 групп товаров и услуг, а общее число позиций в нем составляет 433. Каждое предприятие, производящее тот или иной товар, обязано ознакомиться с данным распоряжением.
На сегодняшний день нормативы утилизации утверждены по 14 группам товаров и упаковки. Для всех остальных групп нормативы нулевые.
В основном установлены нормативы утилизации для различных видов упаковки — картонные и пластмассовые коробки, ящики, мешки, стеклянные бутылки. По видам товаров нормативов не так много. Для всех остальных групп пока нормативы нулевые, но раз в три года Минприроды России будет пересматривать их в сторону увеличения.
Получается, что под уплату экологического сбора попадают практически все производители и импортеры товаров, потому что практически все товары упаковываются. За упаковку производители и импортеры несут ответственность вне зависимости от наличия или отсутствия видов товаров, которые они выпускают в обращение, в перечне.
Начальник отдела государственной экологической экспертизы и нормирования Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по УрФО Павел Валеев
Павел Валеев: Если произведен товар, отсутствующий в перечне, и упакован в картонную коробку, то производитель платит не за товар, который у него купили, а за упаковку. Как покупатель я могу эту картонную коробку выкинуть или хранить, но производитель обязан по ней отчитаться. Нельзя перекладывать обязанность по выполнению нормативов утилизации на покупателя.
— Получается, все дело в упаковке, а не в самих товарах?
Павел Валеев: Мы говорим не только об упаковке. Например, шины подлежат утилизации как товар, неважно, упакованы или нет. Продали производители шин 1 000 штук, вот они должны определенный процент собрать и утилизировать.
Яна Деревинская: Просто большинство производителей свой товар упаковывают. При этом следует учитывать исключение, когда произведенная производителем упаковка продается как готовый товар другому производителю в целях использования последним данной упаковки для собственной произведенной продукции. В таком случае обязанность по выполнению нормативов утилизации лежит на производителе, использующем упаковку для производства собственных товаров.
— Производители должны утилизировать столько же единиц товара, сколько произвели?
Яна Деревинская: Нет, нормативы утилизации устанавливаются для каждой группы товаров, подлежащих утилизации, в процентах от общего количества выпущенных производителями, импортерами товаров. Например, в 2016 году производители резиновых шин должны были обеспечить утилизацию от 15% произведенного товара. Если они этого не сделали, то за эти 15% уплачивается экологический сбор.
— Как компании доказывают, что выполнили нормативы утилизации?
Яна Деревинская: Ежегодно, до 1 апреля, производители, импортеры товаров должны сдавать два вида обязательной отчётности. Это декларация о количестве выпущенных в обращение на территории Российской Федерации готовых товаров и упаковки и отчетность о выполнении нормативов утилизации. Конечно, должны быть приложены договоры и акты, подтверждающие утилизацию отходов.
В случае если производители, импортеры не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров, то они уплачивают экологический сбор. Оплата экологического сбора и представление расчета суммы экологического сбора осуществляются до 15 апреля текущего года.
— То есть сумму экологического сбора, которая подлежит уплате, компании самостоятельно рассчитывают?
Яна Деревинская: Да, эта обязанность возложена на предприятие. Росприроднадзор осуществляет контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью оплаты.
— Ставка экологического сбора утверждена уже для всех категорий товаров и упаковки?
Яна Деревинская: Да, для каждой из 36 групп утверждена ставка.
Павел Валеев: Скорее всего, количество товаров будет меняться. В группы будут добавляться новые и новые товары.
— Какие санкции предусмотрены для компаний, которые не оплатили экологический сбор?
Яна Деревинская: Существует статья 8.2 КоАП РФ, которая в целом устанавливает ответственность за несоблюдение различных экологических требований при обращении с отходами. На сегодняшний день подготовлен проект поправок в КоАП РФ, который предусматривает ответственность именно за несвоевременное представление, умышленное искажение информации, представленной в декларации и отчетности, за неуплату в установленные сроки экологического сбора.
— Куда идут средства, поступившие в качестве экологического сбора?
Яна Деревинская: Они поступают в федеральный бюджет и имеют целевое назначение. То есть из федерального бюджета их могут выделить в качестве субсидий на разработку региональных программ в области обращения с отходами и территориальных схем обращения с отходами, на создание инфраструктуры по сбору, обработке и утилизации отходов или на строительство новых полигонов.
Павел Валеев: Экологический сбор действительно на 100% идет в федеральный бюджет. Конечно, у нас в области уже есть программы, на которые необходимо выделять средства, полученные за счет экологического сбора. Полигонов — именно качественных — катастрофически не хватает по всей России. Это колоссальные затраты. Если деньги из бюджета будут направлены на эти нужды, то думаю, что это будет очень хорошо.
Любая целевая помощь нашему региональному бюджету, конечно, неоценима. Ни один муниципалитет самостоятельно не сможет нормальный полигон построить и выполнить все требования законодательства. Ни у кого таких средств нет. Да и у федеральных органов лишних денег нет, поэтому экологический сбор, если грамотно его направлять, приведет только к улучшению экологической обстановки в области.
— Представители печатных СМИ жалуются, что под обязательство уплаты экологического сбора попадают сразу они, производители бумаги и типографии. То есть сбор вроде как взимается три раза. Это действительно так?
Павел Валеев: По сути, пересечения, что две компании заплатили за один и тот же товар или упаковку экологический сбор, вряд ли возможны. Компании сами заинтересованы в том, чтобы грамотно отчитаться и заплатить один раз.
Яна Деревинская: В перечне присутствует такой товар как «Газеты печатные» и входит он в группу «Услуги по изданию газет», соответственно, ответственность по утилизации отходов от использования таких товаров возложена на издательства. Если издатели не хотят платить экологический сбор, то они могут организовать у себя сбор этих отходов и передачу специализированным структурам для вторичной переработки.
— Но они за товар, а не упаковку должны оплачивать?
Яна Деревинская: В данном случае за все — и за упаковку, если она есть, и за товар.
— В этом году предприятиям нужно было впервые уплатить экологический сбор. Каковы итоги в Свердловской области?
Павел Валеев: Достаточно успешно, с учетом того, что предприятия в первый раз с этим столкнулись. Мы подготовили информационные письма и разослали их предприятиям, которым с точки зрения производственной деятельности стоило посмотреть нововведения. На сайте у нас были размещены объявления. То есть если вдруг кто-то не знал или забыл, мы старались предупредить.
Беседовала Валерия Кабанова
— Что представляет из себя экологический сбор, и кто обязан его уплачивать?
Главный специалист-эксперт отдела государственной экологической экспертизы и нормирования Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по УрФО Яна Деревинская
Яна Деревинская: Обязанность по уплате экологического сбора была введена в 2015 году для производителей и импортеров товаров, подлежащих утилизации, после утраты ими потребительских свойств. Компании обязаны уплачивать его в том случае, если не в состоянии обеспечить утилизацию отходов от использования этих товаров. Но фактически оплачивать экологический сбор стали только с этого года, так как ранее нормативы утилизации не были установлены
— По каким товарам уже установлены нормативы по утилизации?
Яна Деревинская: Перечень готовых товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, утвержден распоряжением правительства РФ №1886-р от 24.09.2015. Перечень товаров обширный, всего в нем 36 групп товаров и услуг, а общее число позиций в нем составляет 433. Каждое предприятие, производящее тот или иной товар, обязано ознакомиться с данным распоряжением.
На сегодняшний день нормативы утилизации утверждены по 14 группам товаров и упаковки. Для всех остальных групп нормативы нулевые.
В основном установлены нормативы утилизации для различных видов упаковки — картонные и пластмассовые коробки, ящики, мешки, стеклянные бутылки. По видам товаров нормативов не так много. Для всех остальных групп пока нормативы нулевые, но раз в три года Минприроды России будет пересматривать их в сторону увеличения.
Получается, что под уплату экологического сбора попадают практически все производители и импортеры товаров, потому что практически все товары упаковываются. За упаковку производители и импортеры несут ответственность вне зависимости от наличия или отсутствия видов товаров, которые они выпускают в обращение, в перечне.
Начальник отдела государственной экологической экспертизы и нормирования Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по УрФО Павел Валеев
Павел Валеев: Если произведен товар, отсутствующий в перечне, и упакован в картонную коробку, то производитель платит не за товар, который у него купили, а за упаковку. Как покупатель я могу эту картонную коробку выкинуть или хранить, но производитель обязан по ней отчитаться. Нельзя перекладывать обязанность по выполнению нормативов утилизации на покупателя.
— Получается, все дело в упаковке, а не в самих товарах?
Павел Валеев: Мы говорим не только об упаковке. Например, шины подлежат утилизации как товар, неважно, упакованы или нет. Продали производители шин 1 000 штук, вот они должны определенный процент собрать и утилизировать.
Яна Деревинская: Просто большинство производителей свой товар упаковывают. При этом следует учитывать исключение, когда произведенная производителем упаковка продается как готовый товар другому производителю в целях использования последним данной упаковки для собственной произведенной продукции. В таком случае обязанность по выполнению нормативов утилизации лежит на производителе, использующем упаковку для производства собственных товаров.
— Производители должны утилизировать столько же единиц товара, сколько произвели?
Яна Деревинская: Нет, нормативы утилизации устанавливаются для каждой группы товаров, подлежащих утилизации, в процентах от общего количества выпущенных производителями, импортерами товаров. Например, в 2016 году производители резиновых шин должны были обеспечить утилизацию от 15% произведенного товара. Если они этого не сделали, то за эти 15% уплачивается экологический сбор.
— Как компании доказывают, что выполнили нормативы утилизации?
Яна Деревинская: Ежегодно, до 1 апреля, производители, импортеры товаров должны сдавать два вида обязательной отчётности. Это декларация о количестве выпущенных в обращение на территории Российской Федерации готовых товаров и упаковки и отчетность о выполнении нормативов утилизации. Конечно, должны быть приложены договоры и акты, подтверждающие утилизацию отходов.
В случае если производители, импортеры не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров, то они уплачивают экологический сбор. Оплата экологического сбора и представление расчета суммы экологического сбора осуществляются до 15 апреля текущего года.
— То есть сумму экологического сбора, которая подлежит уплате, компании самостоятельно рассчитывают?
Яна Деревинская: Да, эта обязанность возложена на предприятие. Росприроднадзор осуществляет контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью оплаты.
— Ставка экологического сбора утверждена уже для всех категорий товаров и упаковки?
Яна Деревинская: Да, для каждой из 36 групп утверждена ставка.
Павел Валеев: Скорее всего, количество товаров будет меняться. В группы будут добавляться новые и новые товары.
— Какие санкции предусмотрены для компаний, которые не оплатили экологический сбор?
Яна Деревинская: Существует статья 8.2 КоАП РФ, которая в целом устанавливает ответственность за несоблюдение различных экологических требований при обращении с отходами. На сегодняшний день подготовлен проект поправок в КоАП РФ, который предусматривает ответственность именно за несвоевременное представление, умышленное искажение информации, представленной в декларации и отчетности, за неуплату в установленные сроки экологического сбора.
— Куда идут средства, поступившие в качестве экологического сбора?
Яна Деревинская: Они поступают в федеральный бюджет и имеют целевое назначение. То есть из федерального бюджета их могут выделить в качестве субсидий на разработку региональных программ в области обращения с отходами и территориальных схем обращения с отходами, на создание инфраструктуры по сбору, обработке и утилизации отходов или на строительство новых полигонов.
Павел Валеев: Экологический сбор действительно на 100% идет в федеральный бюджет. Конечно, у нас в области уже есть программы, на которые необходимо выделять средства, полученные за счет экологического сбора. Полигонов — именно качественных — катастрофически не хватает по всей России. Это колоссальные затраты. Если деньги из бюджета будут направлены на эти нужды, то думаю, что это будет очень хорошо.
Любая целевая помощь нашему региональному бюджету, конечно, неоценима. Ни один муниципалитет самостоятельно не сможет нормальный полигон построить и выполнить все требования законодательства. Ни у кого таких средств нет. Да и у федеральных органов лишних денег нет, поэтому экологический сбор, если грамотно его направлять, приведет только к улучшению экологической обстановки в области.
— Представители печатных СМИ жалуются, что под обязательство уплаты экологического сбора попадают сразу они, производители бумаги и типографии. То есть сбор вроде как взимается три раза. Это действительно так?
Павел Валеев: По сути, пересечения, что две компании заплатили за один и тот же товар или упаковку экологический сбор, вряд ли возможны. Компании сами заинтересованы в том, чтобы грамотно отчитаться и заплатить один раз.
Яна Деревинская: В перечне присутствует такой товар как «Газеты печатные» и входит он в группу «Услуги по изданию газет», соответственно, ответственность по утилизации отходов от использования таких товаров возложена на издательства. Если издатели не хотят платить экологический сбор, то они могут организовать у себя сбор этих отходов и передачу специализированным структурам для вторичной переработки.
— Но они за товар, а не упаковку должны оплачивать?
Яна Деревинская: В данном случае за все — и за упаковку, если она есть, и за товар.
— В этом году предприятиям нужно было впервые уплатить экологический сбор. Каковы итоги в Свердловской области?
Павел Валеев: Достаточно успешно, с учетом того, что предприятия в первый раз с этим столкнулись. Мы подготовили информационные письма и разослали их предприятиям, которым с точки зрения производственной деятельности стоило посмотреть нововведения. На сайте у нас были размещены объявления. То есть если вдруг кто-то не знал или забыл, мы старались предупредить.
Беседовала Валерия Кабанова
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Павел Валеев: Компании сами заинтересованы в том, чтобы грамотно отчитаться по экологическому сбору
- Под прессом экосбора
- В локомотивном депо Серов Сортировочный выявлены нарушения экологического законодательства
- В России установлены ставки экологического сбора за утилизацию ряда товаров
- Минпромторг РФ установил размер субсидий на утилизацию автомобилей
Loading...