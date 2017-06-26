Павел Валеев: Компании сами заинтересованы в том, чтобы грамотно отчитаться по экологическому сбору

Обязанность по уплате экологического сбора была введена в 2015 году для производителей и импортеров товаров, подлежащих утилизации, после утраты ими потребительских свойств. Компании обязаны уплачивать его в том случае, если не в состоянии обеспечить утилизацию отходов от использования этих товаров. Но фактически оплачивать экологический сбор стали только с этого года, так как ранее нормативы утилизации не были установленыПеречень готовых товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, утвержден распоряжением правительства РФ №1886-р от 24.09.2015. Перечень товаров обширный, всего в нем 36 групп товаров и услуг, а общее число позиций в нем составляет 433. Каждое предприятие, производящее тот или иной товар, обязано ознакомиться с данным распоряжением.На сегодняшний день нормативы утилизации утверждены по 14 группам товаров и упаковки. Для всех остальных групп нормативы нулевые.В основном установлены нормативы утилизации для различных видов упаковки — картонные и пластмассовые коробки, ящики, мешки, стеклянные бутылки. По видам товаров нормативов не так много. Для всех остальных групп пока нормативы нулевые, но раз в три года Минприроды России будет пересматривать их в сторону увеличения.Получается, что под уплату экологического сбора попадают практически все производители и импортеры товаров, потому что практически все товары упаковываются. За упаковку производители и импортеры несут ответственность вне зависимости от наличия или отсутствия видов товаров, которые они выпускают в обращение, в перечне.Если произведен товар, отсутствующий в перечне, и упакован в картонную коробку, то производитель платит не за товар, который у него купили, а за упаковку. Как покупатель я могу эту картонную коробку выкинуть или хранить, но производитель обязан по ней отчитаться. Нельзя перекладывать обязанность по выполнению нормативов утилизации на покупателя.Мы говорим не только об упаковке. Например, шины подлежат утилизации как товар, неважно, упакованы или нет. Продали производители шин 1 000 штук, вот они должны определенный процент собрать и утилизировать.Просто большинство производителей свой товар упаковывают. При этом следует учитывать исключение, когда произведенная производителем упаковка продается как готовый товар другому производителю в целях использования последним данной упаковки для собственной произведенной продукции. В таком случае обязанность по выполнению нормативов утилизации лежит на производителе, использующем упаковку для производства собственных товаров.Нет, нормативы утилизации устанавливаются для каждой группы товаров, подлежащих утилизации, в процентах от общего количества выпущенных производителями, импортерами товаров. Например, в 2016 году производители резиновых шин должны были обеспечить утилизацию от 15% произведенного товара. Если они этого не сделали, то за эти 15% уплачивается экологический сбор.Ежегодно, до 1 апреля, производители, импортеры товаров должны сдавать два вида обязательной отчётности. Это декларация о количестве выпущенных в обращение на территории Российской Федерации готовых товаров и упаковки и отчетность о выполнении нормативов утилизации. Конечно, должны быть приложены договоры и акты, подтверждающие утилизацию отходов.В случае если производители, импортеры не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров, то они уплачивают экологический сбор. Оплата экологического сбора и представление расчета суммы экологического сбора осуществляются до 15 апреля текущего года.Да, эта обязанность возложена на предприятие. Росприроднадзор осуществляет контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью оплаты.Да, для каждой из 36 групп утверждена ставка.Скорее всего, количество товаров будет меняться. В группы будут добавляться новые и новые товары.Существует статья 8.2 КоАП РФ, которая в целом устанавливает ответственность за несоблюдение различных экологических требований при обращении с отходами. На сегодняшний день подготовлен проект поправок в КоАП РФ, который предусматривает ответственность именно за несвоевременное представление, умышленное искажение информации, представленной в декларации и отчетности, за неуплату в установленные сроки экологического сбора.Они поступают в федеральный бюджет и имеют целевое назначение. То есть из федерального бюджета их могут выделить в качестве субсидий на разработку региональных программ в области обращения с отходами и территориальных схем обращения с отходами, на создание инфраструктуры по сбору, обработке и утилизации отходов или на строительство новых полигонов.Экологический сбор действительно на 100% идет в федеральный бюджет. Конечно, у нас в области уже есть программы, на которые необходимо выделять средства, полученные за счет экологического сбора. Полигонов — именно качественных — катастрофически не хватает по всей России. Это колоссальные затраты. Если деньги из бюджета будут направлены на эти нужды, то думаю, что это будет очень хорошо.Любая целевая помощь нашему региональному бюджету, конечно, неоценима. Ни один муниципалитет самостоятельно не сможет нормальный полигон построить и выполнить все требования законодательства. Ни у кого таких средств нет. Да и у федеральных органов лишних денег нет, поэтому экологический сбор, если грамотно его направлять, приведет только к улучшению экологической обстановки в области.По сути, пересечения, что две компании заплатили за один и тот же товар или упаковку экологический сбор, вряд ли возможны. Компании сами заинтересованы в том, чтобы грамотно отчитаться и заплатить один раз.В перечне присутствует такой товар как «Газеты печатные» и входит он в группу «Услуги по изданию газет», соответственно, ответственность по утилизации отходов от использования таких товаров возложена на издательства. Если издатели не хотят платить экологический сбор, то они могут организовать у себя сбор этих отходов и передачу специализированным структурам для вторичной переработки.В данном случае за все — и за упаковку, если она есть, и за товар.Достаточно успешно, с учетом того, что предприятия в первый раз с этим столкнулись. Мы подготовили информационные письма и разослали их предприятиям, которым с точки зрения производственной деятельности стоило посмотреть нововведения. На сайте у нас были размещены объявления. То есть если вдруг кто-то не знал или забыл, мы старались предупредить.