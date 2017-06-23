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«Иннопром-2017» в Екатеринбурге посетят министры промышленности более чем из десяти стран мира

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2017. Международную промышленную выставку «Иннопром-2017» в Екатеринбурге посетят более десяти министров промышленности зарубежных стран, а также первые лица крупнейших мировых корпораций и предприятий. Об этом сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области.



Об этом стало известно 23 июня в ходе заседания регионального оргкомитета по подготовке и проведению «Иннопрома», которое по поручению главы региона провел первый заместитель губернатора Алексей Орлов.



«Мы вышли на финальную стадию подготовки мероприятия, фактически до мероприятия остается две недели. С учетом повышенного внимания к мероприятию со стороны руководства государства, а также мирового сообщества необходимо консолидировать наши усилия, чтобы достойно провести выставку и представить Свердловскую область как центр конгрессно-выставочной деятельности», — сказал А. Орлов.



Отметим, что поддержка «Иннопрома» со стороны президента России Владимира Путина, председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова позволяют выставке с каждым годом наращивать свои позиции, привлекать к участию все больше представителей иностранных отраслевых министерств, международных экспертов. Например, в этом году о своем желании посетить выставку заявил Федеральный советник — министр по экономическим вопросам, образованию и исследованиям Швейцарии Йоханн Шнайдер-Амманн.



По словам министра международных и внешнеэкономических связей Андрея Соболева, свое участие в «Иннопроме» подтвердили около 40 официальных деловых делегаций. Среди них — делегация Белоруссии во главе с заместителем премьер-министра Владимиром Семашко, делегация Чехии, которую возглавит министр промышленности и торговли Йиржи Гавличек. Кроме того, ожидается большая делегация федеральной земли Баден-Вюртемберг во главе со статс-секретарем министерства экономики, труда и строительства Карин Шютц, а также делегации регионов Китая, Республики Молдова. Ожидается визит глав министерств Зимбабве, Эфиопии и других стран.



Директор выставки «Иннопром» Екатерина Егорычева добавила, что подтверждено участие глав министерств стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива: Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна, Катара, Кувейта, Омана.



Отметим также, что впервые в «Иннопроме» примут участие 200 профессиональных байеров из стран, являющихся актуальными и потенциальными покупателями российской промышленной продукции.

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