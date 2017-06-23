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Дорожные службы планируют четыре месяца ремонтировать дублер Сибирского тракта
23 июнь 2017 (17:30)
УрБК, Екатеринбург, 23.06.2017. В Екатеринбурге ООО «Региональное ДРСУ» ограничит движение транспорта по дублеру Сибирского тракта от дома № 2 до 13-го км. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.
Работы, связанные с ремонтом дублера, пройдут с 26 июня по 30 октября.
Работы, связанные с ремонтом дублера, пройдут с 26 июня по 30 октября.
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