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В 2016 году зарплаты полиграфистов и издателей Свердловской области сократились на 13,5%

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2017. В 2016 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников сферы целлюлозно-бумажного производства, издательской и полиграфической деятельности сократилась на 13,5% относительно 2015 года, до 21 тыс. 676,8 руб. Об этом сообщает Свердловскстат.



Еще сильнее — на 24,1%, до 11 тыс. 597,3 руб. — сократились зарплаты в сфере производства кожи, изделий из кожи и обуви.



Наибольшую положительную динамику показали зарплаты в области производства резиновых и пластмассовых изделий. За год они выросли на 13,8%, до 30 тыс. 586,5 руб. Значительно — на 12,4%, до 34,5 тыс. руб. — увеличились зарплаты в сфере производства машин и оборудования (без учета выпуска оружия и боеприпасов).



В целом в 2016 году средняя номинальная зарплата в Свердловской области составила 32 тыс. 348,2 руб. В годовом выражении показатель вырос на 5,4%.

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