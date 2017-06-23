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В Екатеринбурге руководитель МФО «Домашние деньги» оштрафован за нарушения при возврате долга по кредиту

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2017. Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга в микрофинансовой организации (МФО) ООО «Домашние деньги» выявила нарушения при возврате компанией задолженности, возникшей по договорам потребительского кредита (займа).



«Так, в нарушение требований статьи 15 федерального закона № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», в деятельности организации установлены факты повреждения имущества должников, осуществления телефонных звонков с нарушением норм, касающихся времени и периодичности», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В связи с этим в отношении руководителя общества «Домашние деньги» возбуждено административное дело о нарушении законодательства о микрофинансовой деятельности.



По результатам его рассмотрения руководитель ООО «Домашние деньги» привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тыс. руб. Постановление о назначении административного штрафа в законную силу не вступило.



Следует отметить, что ранее Уральским главным управлением Центрального банка РФ по постановлению прокурора данное юридическое лицо дважды привлекалось к административной ответственности за совершение аналогичных правонарушений, по результатам рассмотрения которых назначался штраф в размере 50 и 70 тыс. руб.

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