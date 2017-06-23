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Градсовет повторно рассмотрит концепцию реконструкции здания УФСБ в центре Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2017. Архитектурно-градостроительный совет при главе администрации Екатеринбурга 6 июля повторно рассмотрит концепцию реконструкции комплекса административно-технических зданий УФСБ России по Свердловской области. Соответствующий документ опубликован на портале горадминистрации.



Концепцию представит проектная организация ООО «Нартекс».



Напомним, первоначально разработчики изучали возможность строительства здания УФСБ на ул. Машинной. Затем они приняли решение оставить его на прежнем месте (ул. Вайнера, 4), произведя его кардинальную реконструкцию в соответствии с современными задачами.



1 июня 2017 года концепция уже была представлена градсовету, но ее отправили на доработку. Эксперты не согласились с планами проектировщиков по сносу конструктивистского здания на ул. Вайнера, а также с цветовым решением фасадов и самой конструкцией здания, которое не вписывается в архитектуру центральной части Екатеринбурга.

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