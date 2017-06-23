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Официальный курс долл. США снизился на 49 коп., евро — на 47 коп.
23 июнь 2017 (14:49)
УрБК, Москва, 23.06.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 24 июня. Курс долл. США снизился на 49,18 коп., составив 59,66 руб. Курс евро — на 47,15 коп. (до 66,68 руб.).
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