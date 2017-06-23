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Прокуратура начала проверку по факту задержки авиарейса из Екатеринбурга в Нячанг
23 июнь 2017 (12:21)
УрБК, Екатеринбург, 23.06.2017. Прокуратура начала проверку в связи с задержкой вылета пассажирского лайнера авиакомпании «Азур Эйр» из Екатеринбурга в Нячанг (Вьетнам).
Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, вылет чартерного рейса был запланирован на 01.55 по местному времени пятницы. На рейс зарегистрировано 336 пассажиров.
«Причиной задержки рейса послужило неприбытие воздушного судна из Республики Вьетнам», — говорится в сообщении.
В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о лицензировании и защите прав потребителей, добавляет пресс-служба.
По данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, на данный момент отправление рейса Екатеринбург — Начанг ожидается в 02.50 24 июня.
Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, вылет чартерного рейса был запланирован на 01.55 по местному времени пятницы. На рейс зарегистрировано 336 пассажиров.
«Причиной задержки рейса послужило неприбытие воздушного судна из Республики Вьетнам», — говорится в сообщении.
В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о лицензировании и защите прав потребителей, добавляет пресс-служба.
По данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, на данный момент отправление рейса Екатеринбург — Начанг ожидается в 02.50 24 июня.
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