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В Красноуфимском округе не освоены 15 млн рублей, выделенные на обеспечение безопасности школьников

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2017. Администрация Красноуфимского округа не освоила 15 млн рублей, выделенных на обеспечение безопасности дорожного движения вблизи школ. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского управления ГИБДД.



При проведении обследований в Красноуфимском округе было установлено, что в непосредственной близости от образовательных организаций обустроено 15 пешеходных переходов. При этом ни один из них не отвечает предъявляемым требованиям: здесь отсутствуют светофоры, освещение и ограждения. Кроме этого, на 12 пешеходных переходах необходимо устройство искусственных неровностей и установка соответствующих дорожных знаков.



«По результатам проверок в 2016 году министерством финансов Свердловской области было принято решение о выделении МО Красноуфимский округ дополнительных денежных средств в размере свыше 15 млн руб. на мероприятия по приведению в соответствие со стандартами улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций. Однако до настоящего времени недостатки не устранены, а денежные средства не освоены», — рассказали в пресс-службе.



В целом в округе износ разметки на пешеходных переходах составляет более 50%, что также является нарушением требований ГОСТа.



В связи с этим 1 июня 2017 года в адрес главы администрации МО Красноуфимский округ выдано предписание о восстановлении горизонтальной дорожной разметки на пешеходных переходах, которое необходимо было исполнить 10 июня 2017 года. Поскольку оно не выполнено, на главу администрации составлен административный протокол.



Следует отметить, что до сих пор работа по восстановлению разметки на пешеходных переходах не организована.

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