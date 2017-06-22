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В Каменском районе прокуратура закрыла два палаточных детских лагеря

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2017. Прокуратура Каменского района запретила работу двух палаточных детских лагерей, которые работали с нарушением российского законодательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В июне 2017 года прокуратура выявила две организованные группы детей, которые расположились в палаточных городках на территории д. Бекленищева Каменского района в акватории реки Исеть «порог Ревун».



Установлено, что 12 несовершеннолетних в сопровождении двух тренеров-педагогов «Детско-юношеской спортивной школы № 6 «Бригантина» прибыли из Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан и 39 несовершеннолетних в сопровождении 3 тренеров «Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 2 Тюмени» прибыли на территорию городского округа для тренировки по гребному слалому.



При этом руководители указанных учреждений не приняли мер по соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья детей. Так, в ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к устройству и организации работы детских лагерей палаточного типа, а также санитарных правил по профилактике клещевого вирусного энцефалита.



По результатам надзорных мероприятий прокуратура в адрес руководителей МАУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 2 г. Тюмени» и МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 6 «Бригантина» внесла представления об устранении нарушений законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.



В отношении руководителя палаточного лагеря возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей».



В результате принятых мер палаточные лагеря, не соответствующие требованиям законодательства в сфере обеспечения безопасности несовершеннолетних, прекратили деятельность.

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