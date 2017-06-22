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В Свердловской области ГИБДД пригрозила таксистам ежедневными рейдами

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2017. Накануне, 21 июня 2017 года в Екатеринбурге сотрудники ГИБДД провели рейд по проверке автомобилей такси. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В ходе рейда 22 водителя привлечены к административной ответственности. Выявлялись такие нарушения как неиспользование ремней безопасности, перевозка детей без детских удерживающих устройств, отсутствие путевых листов, а также других разрешительных документов для перевозки пассажиров легковым такси.



Руководителям предприятий, чьи водители допустили нарушения действующего законодательства при перевозке пассажиров, будут выданы представления об устранении нарушений.



Подобные мероприятия будут проходить на территории Свердловской области ежедневно из-за участившихся случаев дорожно-транспортных происшествий по вине водителей такси или с их участием, сообщают в ведомстве.

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