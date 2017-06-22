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Жителям Екатеринбурга предложили поучаствовать в тестировании «Екарты» с повременным тарифом
22 июнь 2017 (13:45)
УрБК, Екатеринбург, 22.06.2017. ОАО «Информационная сеть» объявило сбор заявок от граждан Екатеринбурга, желающих поучаствовать в тестировании «Екарты» с повременным тарифом. Предложение опубликовано в официальной группе сервиса «Екарта» в социальной сети «ВКонтакте».
«Оставляйте в теме ваши контактные данные и примерную географию поездок. Обращаем ваше внимание, что пополнение карты для тестирования будет осуществляться за счет собственных средств пользователя», — указано в специальной теме сообщества.
Пока неизвестно, когда пройдет тестирование. Организаторы обещают сообщить об этом как минимум за 10 дней до начала. По сообщению сотрудников сервиса, заказано ограниченное количество карт нового образца.
Отметим, что многие горожане, откликнувшиеся на этот призыв, выложили в открытый доступ номера своих мобильных телефонов.
На официальном сайте общества объявления о наборе группы тестировщиков нет.
Напомним, администрация Екатеринбурга планировала в 2017 году провести реформу общественного транспорта, которая в том числе включала запуск повременного тарифа. Однако из-за негативных отзывов со стороны общественности городские власти решили отложить реформу до 2019 года.
«Оставляйте в теме ваши контактные данные и примерную географию поездок. Обращаем ваше внимание, что пополнение карты для тестирования будет осуществляться за счет собственных средств пользователя», — указано в специальной теме сообщества.
Пока неизвестно, когда пройдет тестирование. Организаторы обещают сообщить об этом как минимум за 10 дней до начала. По сообщению сотрудников сервиса, заказано ограниченное количество карт нового образца.
Отметим, что многие горожане, откликнувшиеся на этот призыв, выложили в открытый доступ номера своих мобильных телефонов.
На официальном сайте общества объявления о наборе группы тестировщиков нет.
Напомним, администрация Екатеринбурга планировала в 2017 году провести реформу общественного транспорта, которая в том числе включала запуск повременного тарифа. Однако из-за негативных отзывов со стороны общественности городские власти решили отложить реформу до 2019 года.
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