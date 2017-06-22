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Минфин разместил два выпуска ОФЗ на 30 млрд рублей

УрБК, Москва, 22.06.2017. Минфин России сообщил о размещении двух выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ) с погашением через 10 и 30 лет при совокупном спросе в 74,377 млрд руб. Об этом сообщает «Комменсантъ».



На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 26222 с погашением в октябре 2024 года на 15 млрд руб. Цена отсечения — 95,5112% от номинала, доходность по цене отсечения — 8,07% годовых. Средневзвешенная цена составила 95,5857% от номинала, средневзвешенная доходность — 8,06% годовых. Спрос — 36,086 млрд руб.



На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 29012 с погашением в ноябре 2022 года на 15 млрд руб. Цена отсечения — 103,19% от номинала, доходность по цене отсечения — 9,78% годовых. Средневзвешенная цена составила 103,2221% от номинала, средневзвешенная доходность — 9,77% годовых. Спрос — 38,291 млрд руб.



Ранее Минфин разместил дополнительные «народные» ОФЗ в объеме 15 млрд руб. Изначально ценные бумаги были поделены поровну между Сбербанком и Внешэкономбанком (ВЭБ). Затем квота Сбербанка увеличилась до 10 млрд. Сбербанк продал почти все ОФЗ меньше чем за месяц.

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