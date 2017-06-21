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В Челябинской области Роспотребнадзор запретил ввоз 40 тонн продукции из Казахстана
21 июнь 2017 (17:46)
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2017. В Челябинской области Управление Роспотребнадзора вынесло запрет на ввоз 40 т подкарантинной продукции с территории Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, ввозилась подкарантинная продукция высокого фитосанитарного риска двумя автотранспортными средствами с нарушением законодательства РФ в области карантина растений. В частности, было запрещено перемещение 17 т черешни и 3 т абрикосов из Республики Узбекистан, а также 18 т перцев и 2 т баклажанов из Республики Казахстан.
Продукция ввозилась из Южно-Казахстанской области Республики Казахстан. В связи с нарушениями требований международного и российского законодательства ввоз всех партий продукции был запрещен. Причиной возврата подкарантинной продукции в обоих случаях стали недействительные фитосанитарные сертификаты, так как указанные в фитосанитарных сертификатах данные не соответствовали фактическим.
Перевозчикам выданы предписания на возврат товара грузоотправителям. Грузы под контролем инспекторов Россельхознадзора возвращены на территорию Республики Казахстан.
В частности, ввозилась подкарантинная продукция высокого фитосанитарного риска двумя автотранспортными средствами с нарушением законодательства РФ в области карантина растений. В частности, было запрещено перемещение 17 т черешни и 3 т абрикосов из Республики Узбекистан, а также 18 т перцев и 2 т баклажанов из Республики Казахстан.
Продукция ввозилась из Южно-Казахстанской области Республики Казахстан. В связи с нарушениями требований международного и российского законодательства ввоз всех партий продукции был запрещен. Причиной возврата подкарантинной продукции в обоих случаях стали недействительные фитосанитарные сертификаты, так как указанные в фитосанитарных сертификатах данные не соответствовали фактическим.
Перевозчикам выданы предписания на возврат товара грузоотправителям. Грузы под контролем инспекторов Россельхознадзора возвращены на территорию Республики Казахстан.
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