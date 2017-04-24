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В январе-марте российские авиакомпании увеличили перевозки пассажиров на 19,4%

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2017. В январе-марте 2017 года российские компании гражданской авиации увеличили перевозки пассажиров к соответствующему периоду прошлого года на 19,4%, до 19,7 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.



При этом международные авиаперевозки выросли на 30,1%, до 7,5 млн человек, в том числе 5,9 млн пассажиров перевезено по маршрутам, выходящим за пределы стран СНГ. Внутренние перевозки увеличились на 13,6%, до 12,21 млн пассажиров.



В марте 2017 года по сравнению с мартом предыдущего года перевозки пассажиров увеличились на 19,5%, до 6,96 млн человек. Международные авиаперевозки выросли на 31%, до 2,63 млн человек, внутренние — на 13,4%, до 4,3 млн человек.

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