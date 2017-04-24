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Свердловское УФАС оштрафовало «Газпром газораспределение Екатеринбург» на 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2017. ООО «Газпром газораспределение Екатеринбург» уплатило в Федеральный бюджет 2 млн руб. штрафа, назначенного свердловским УФАС. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.



Ранее УФАС уличило ООО «Газпром газораспределение Екатеринбург» в навязывании потребителю газа (МУП «Горэнерго») невыгодных условий договора на поставку и транспортировку газа. Это является нарушением пункта 3 части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции.



Навязывание невыгодных условий выразилось в выдаче потребителю топлива технических условий, предусматривающих обязательное согласование с газораспределительной организацией ряда условий. В дальнейшем по этим условиям были составлены акты проверки с нарушением постановления правительства РФ «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления». Последнее привело к отказу со стороны ООО «Газпром газораспределение Екатеринбург» подписать паспорта измерительных комплексов учета природного газа.



При этом предупреждения свердловского УФАС России о недопустимости таких действий не были выполнены.



На основании вышеизложенного свердловское УФАС России признало ООО «Газпром газораспределение Екатеринбург» виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое установлена частью 2 статьи 14.31 КоАП РФ, и назначило ему наказание в виде штрафа в размере 6 млн 442 тыс. 551 руб. 27 коп.



Арбитражный суд Свердловской области поддержал решение УФАС, однако снизил административный штраф до 2 млн руб. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменения.



В настоящее время ООО «Газпром газораспределение Екатеринбург» штраф уплачен.

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