Кризис
В Екатеринбурге жилье с консьержами за полгода подешевело на 4%
24 апрель 2017 (12:55)
Стоимость квадратного метра в квартирах с консьержами в подъезде в Екатеринбурге за полгода снизилась на 4%. Об этом говорится в исследовании портала N1.RU.
Средняя стоимость «квадрата» в таком доме составляет сейчас 81 тыс. 800 руб., а 6 месяцев назад за квадратный метр здесь просили 85 тыс. 100 руб. При этом средняя цена квадратного метра во «вторичке» в Екатеринбурге по рынку в целом заметно ниже — 70 тыс. руб.
Число квартир, в описании которых упоминается консьерж, за полгода выросло на 11%.
Цена средней квартиры в таких домах упала на 6% — с 6 млн 040 тыс. до 5 млн 670 тыс. руб. Наибольший выбор квартир в домах с консьержем сейчас есть в районе Автовокзала, на ВИЗе, в Центре, а также на Юго-Западе Екатеринбурга, в этих же районах наблюдается и наибольший прирост таких квартир за последние полгода.
«Собственники жилья все чаще указывают в числе преимуществ дома консьержку в подъезде. Вероятно, рост числа аналогичных предложений в последние полгода на рынке приводит к снижению цены на такие объекты», — поясняет руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва.
Средняя стоимость «квадрата» в таком доме составляет сейчас 81 тыс. 800 руб., а 6 месяцев назад за квадратный метр здесь просили 85 тыс. 100 руб. При этом средняя цена квадратного метра во «вторичке» в Екатеринбурге по рынку в целом заметно ниже — 70 тыс. руб.
Число квартир, в описании которых упоминается консьерж, за полгода выросло на 11%.
Цена средней квартиры в таких домах упала на 6% — с 6 млн 040 тыс. до 5 млн 670 тыс. руб. Наибольший выбор квартир в домах с консьержем сейчас есть в районе Автовокзала, на ВИЗе, в Центре, а также на Юго-Западе Екатеринбурга, в этих же районах наблюдается и наибольший прирост таких квартир за последние полгода.
«Собственники жилья все чаще указывают в числе преимуществ дома консьержку в подъезде. Вероятно, рост числа аналогичных предложений в последние полгода на рынке приводит к снижению цены на такие объекты», — поясняет руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва.
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