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В I квартале ОК «РУСАЛ» сократила производство алюминия на 0,6%

УрБК, Москва, 24.04.2017. ОК «РУСАЛ» в I квартале 2017 года сократила производство алюминия на 0,6%. За отчетный период показатель составил 910 тыс. т против с 916 тыс. т по итогам аналогичного периода 2016 года. Об этом говорится в отчете эмитента.



В сравнении с показателями IV квартала 2016 года, когда было произведено 930 тыс. т алюминия, показатель снизился на 2,1%.



При этом по итогам первых трех месяцев объем производства глинозема возрос на 0,4% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 1,889 млн т. Добыча бокситов составила 2,869 млн т, что на 4,6% ниже, чем год назад. Добыча нефелиновой руды уменьшилась на 5% — до 1,056 млн т.

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