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ТМК в I квартале 2017 года нарастила объем отгрузки бесшовных труб почти на 17%

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2017. В I квартале 2017 года Трубная металлургическая компания (ТМК) отгрузила потребителям 850 тыс. т стальных труб. Это на 3,7% ниже показателя предыдущего квартала и на 0,6% выше показателя за I квартал 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба ТМК.



Объем отгрузки бесшовных труб по итогам I квартала составил 658 тыс. т. Рост составил 4% по сравнению с IV кварталом 2016 года и 16,7% по сравнению с I кварталом 2016 года в связи с устойчивым спросом со стороны нефтегазовых компаний.



Отгрузка сварных труб снизилась на 230% по сравнению с IV кварталом 2016 года и на 31,8% по сравнению с I кварталом прошлого года до 192 тыс. т из-за спрогнозированного ТМК ранее существенного снижения спроса на трубы большого диаметра.



Объем отгрузки труб OCTG — ключевой и наиболее прибыльной продукции ТМК — в I квартале 2017 года составил 426 тыс. т, что на 11,6% больше, чем в предыдущем квартале, и на 36,7% выше показателя I квартала 2016 года. Увеличение произошло в связи с ростом отгрузки бесшовных и сварных OCTG на фоне роста объёма буровых работ в России и США, что, в частности, позволило увеличить отгрузку бесшовных OCTG Американским дивизионом компании почти в 3 раза.



Вследствие роста отгрузки премиальной продукции в США на фоне восстановления трубного рынка этой страны отгрузка премиальных резьбовых соединений по Группе увеличилась на 7,5% по сравнению с IV кварталом прошлого года, до 187 тыс. штук. При этом рост по отношению к I кварталу 2016 года составил 80,6%.



«Рост нефтегазового рынка США и устойчивый спрос со стороны российских добывающих компаний отражены в росте продаж ключевой продукции ТМК — бесшовных труб OCTG. Серьезно нарастил отгрузку Американский дивизион. Мы ожидаем, что активность нефтегазовых компаний на ключевых для нас рынках останется на высоком уровне, обеспечивая повышенный спрос на наши трубы», — заявил генеральный директор ТМК Александр Ширяев.



Следует отметить, что в I квартале 2017 года предприятия Российского дивизиона ТМК отгрузили потребителям 650 тыс. т трубной продукции, что на 9,8% меньше, чем в предыдущем квартале. Объем отгрузки OCTG увеличился на 8,9% и составил 309 тыс. т благодаря росту спроса со стороны нефтегазовых компаний.

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