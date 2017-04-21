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К 2030 году число молодых работников в РФ сократится на 25%
21 апрель 2017 (10:46)
УрБК, Москва, 21.04.2017. На совместном заседании двух комитетов Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) был представлен доклад «Российский рынок труда: тенденции, институты, структурные изменения». Исследование подготовлено коллективом авторов из Высшей школы экономики (ВШЭ) по заказу Центра стратегических разработок. Об этом сообщает пресс-служба РСПП.
«Главный вывод исследования: в России сложилась специфическая модель рынка труда, не похожая на то, что считается «нормой» в развитых странах. Ключевая особенность состоит в том, что адаптация к кризисам происходит преимущественно за счет изменений стоимости труда, а не за счет изменений в занятости и безработице (в развитых странах, как правило, наоборот). В случае экономических трудностей работодатели снижают зарплаты, но не увольняют сотрудников. Эта модель рынка труда поддерживает стабильно высокую занятность и низкую безработицу, но ценой нестабильных зарплат и значительного неравенства. Кроме того, нынешняя модель никак не стимулирует создание новых рабочих мест», — говорится в сообщении.
Стабильной занятости способствует трудовой кодекс, один из самых жестких в Европе. Его формальная жесткость усиливается административным вмешательством и избирательным использованием контрольно-надзорных процедур. А гибкость зарплаты обеспечивается крайне низким МРОТ и большой переменной составляющей (в виде разного рода премий и бонусов) зарплаты. Такие выплаты при возможности легко добавляются, а при необходимости так же легко снимаются. При этом слабые профсоюзы и коллективные договора в России не оказывают существенного влияния на уровень оплаты труда.
«Низкий уровень инвестиций в развитие человеческого капитала, в особенности в обучение и переобучение работников (здесь мнения ученых и предпринимателей полностью совпали), является одним из главных препятствий для дальнейшего развития рынка труда нашей страны. По данным авторов доклада, к 2030 году численность занятого населения в возрасте до 40 лет будет меньше, чем сейчас, примерно на четверть», — сообщили в пресс-службе РСПП.
«Главный вывод исследования: в России сложилась специфическая модель рынка труда, не похожая на то, что считается «нормой» в развитых странах. Ключевая особенность состоит в том, что адаптация к кризисам происходит преимущественно за счет изменений стоимости труда, а не за счет изменений в занятости и безработице (в развитых странах, как правило, наоборот). В случае экономических трудностей работодатели снижают зарплаты, но не увольняют сотрудников. Эта модель рынка труда поддерживает стабильно высокую занятность и низкую безработицу, но ценой нестабильных зарплат и значительного неравенства. Кроме того, нынешняя модель никак не стимулирует создание новых рабочих мест», — говорится в сообщении.
Стабильной занятости способствует трудовой кодекс, один из самых жестких в Европе. Его формальная жесткость усиливается административным вмешательством и избирательным использованием контрольно-надзорных процедур. А гибкость зарплаты обеспечивается крайне низким МРОТ и большой переменной составляющей (в виде разного рода премий и бонусов) зарплаты. Такие выплаты при возможности легко добавляются, а при необходимости так же легко снимаются. При этом слабые профсоюзы и коллективные договора в России не оказывают существенного влияния на уровень оплаты труда.
«Низкий уровень инвестиций в развитие человеческого капитала, в особенности в обучение и переобучение работников (здесь мнения ученых и предпринимателей полностью совпали), является одним из главных препятствий для дальнейшего развития рынка труда нашей страны. По данным авторов доклада, к 2030 году численность занятого населения в возрасте до 40 лет будет меньше, чем сейчас, примерно на четверть», — сообщили в пресс-службе РСПП.
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