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Россияне не пострадали в результате терактов в Таиланде

Заведующий консульским отделом посольства России в Бангкоке Владимир Соснов заявил, что атаки боевиков-сепаратистов на юге Таиланда не затронули туристических зон, где отдыхают россияне. Об этом сообщает РИА «Новости».



«Атаки сепаратистов на полицейские учреждения в провинциях «крайнего юга» произошли далеко от мест, посещаемых иностранными, в том числе российскими, туристами. На большей части территории «крайнего юга» действует особый режим безопасности, и организованных туристов туда не пускают местные власти», — сказал он.



Соснов отметил, что в посольстве России на данный момент не видят непосредственной угрозы для граждан страны.

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