Дайджест
Россияне не пострадали в результате терактов в Таиланде
20 апрель 2017 (17:37)
Заведующий консульским отделом посольства России в Бангкоке Владимир Соснов заявил, что атаки боевиков-сепаратистов на юге Таиланда не затронули туристических зон, где отдыхают россияне. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Атаки сепаратистов на полицейские учреждения в провинциях «крайнего юга» произошли далеко от мест, посещаемых иностранными, в том числе российскими, туристами. На большей части территории «крайнего юга» действует особый режим безопасности, и организованных туристов туда не пускают местные власти», — сказал он.
Соснов отметил, что в посольстве России на данный момент не видят непосредственной угрозы для граждан страны.
«Атаки сепаратистов на полицейские учреждения в провинциях «крайнего юга» произошли далеко от мест, посещаемых иностранными, в том числе российскими, туристами. На большей части территории «крайнего юга» действует особый режим безопасности, и организованных туристов туда не пускают местные власти», — сказал он.
Соснов отметил, что в посольстве России на данный момент не видят непосредственной угрозы для граждан страны.
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