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Официальный курс доллара США вырос на 24 коп., евро — на 34 коп.
20 апрель 2017 (15:01)
УрБК, Москва, 20.04.2017. Банк России установил официальные курсы валют на 21 апреля. Курс долл. США увеличился на 24,12 коп. до 56,41 руб. Курс евро вырос на 34,9 коп., составив 60,61 руб.
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