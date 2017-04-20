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В Свердловской области в I квартале число нарушений в деятельности УК сократилось на 58%

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2017. В Свердловской области в I квартале 2017 года число нарушений в сфере управления многоквартирными домами по сравнению с сопоставимым периодом 2016 года сократилось на 58%. Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора региона.



За три месяца 2017 года к инспекторам жилищного надзора поступило 8 тыс. 689 обращений граждан, что на 16,4% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. По ним проведено 1 тыс. 689 проверок, обследовано 2 тыс. 182 дома площадью свыше 13 млн кв. м.



В ходе надзорных мероприятий выявлено 3 тыс. 328 нарушений жилищного законодательства. Большую часть из них — почти 73% — составили нарушения правил и норм технической эксплуатации жилфонда, 9,5% — правил начисления платы за коммунальные услуги и 8,5% — качества коммунальных услуг.



По результатам проведенных проверок департамент рассмотрел 152 административных дела, составил 237 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов, назначенных в отношении виновных лиц, составила свыше 1 млн руб.



На сегодняшний момент 96% нарушений по выданным предписаниям устранено в полном объеме. По оставшимся работа продолжается, и все они находятся под контролем.

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