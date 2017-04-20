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Администрации Екатеринбурга могут частично вернуть градостроительные полномочия

20 апрель 2017 (13:34)

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2017. В Законодательное собрание Свердловской области поступил законопроект о возвращении администрации Екатеринбурга части градостроительных полномочий. Соответствующий проект поправок опубликован на сайте регионального парламента.

В проекте предусматривается возвращение городским властям полномочий по утверждению правил землепользования и застройки, а также по утверждению документов территориального планирования.

Выдача разрешений на строительство объектов в Екатеринбурге, согласно документу, останется в ведении областных властей.

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