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С начала 2017 года спрос россиян на оформление загранпаспортов вырос на 60%

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2017. МВД России отмечает рост на 60% числа оформленных гражданами России загранпаспортов с начала 2017 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Главного управления МВД РФ по вопросам миграции Ольгу Кириллову.



По ее словам, положительная динамика проявилась впервые за последние годы. Это связано в первую очередь с возвращением на российский рынок турецкого турпродукта.



«Мы несколько лет подряд говорили о снижении количества оформляемых нашими гражданами загранпаспортов, потому что наиболее востребованные курорты были закрыты. В связи с этим наблюдался резкий спад оформляемых загранпаспортов. В этом и прошлом году мы заметили увеличение — только за этот год рост составил порядка 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это достаточно серьезно», — отметила О. Кириллова.



По данным МВД, за 2016 год россияне оформили 2,58 млн загранпаспортов, годом ранее — 3,79 млн.

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