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Партнер СКБ-банка получил награду Всероссийского бизнес-рейтинга «Лидер отрасли-2016»

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2017. Партнер СКБ-банка, Фонд губернаторских программ Свердловской области, удостоен престижной награды Всероссийского бизнес-рейтинга «Лидер отрасли-2016». Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



Кроме того, фонд отмечен высоким местом рейтинга «Лучшие предприятия Уральского округа», войдя в топ-20 лучших организаций, уполномоченных выступать финансовыми посредниками.



При поддержке Фонда губернаторских программ Свердловской области и при участии СКБ-банка в регионе реализован ряд крупных проектов, связанных с поддержкой агропромышленного комплекса, программы обеспечения уральцев доступным жильем и льготным ипотечным кредитованием, поддержкой большого спорта. Фонд и банк участвуют в реализации значимых социально-культурных проектов в Екатеринбурге и большинстве городов Свердловской области.



Отметим, СКБ-банк в статусе уполномоченного банка правительства Свердловской области является партнёром Фонда губернаторских программ с апреля 2015 года.

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