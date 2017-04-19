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Суд отказал компании «Светояр» Александра Новикова в апелляции на решение о введении наблюдения

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2017. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу ООО «Светояр» на определение Свердловского арбитража о признании обоснованным иска о банкротстве компании и введении процедуры наблюдения. Об этом сообщается в материалах суда.



Напомним, согласно открытым данным, директором ООО «Светояр» является бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов, учредителями — художественный руководитель Театра эстрады, шансонье Александр Новиков и экс-гендиректор Лариса Ассонова. Все трое являются фигурантами уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (речь идет о 36-40 млн руб.), совершенном путем обмана доверия пайщиков ПЖСК «Бухта Квинс».



С иском о банкротстве «Светояра» в ноябре 2016 года обратилось в суд ООО «Управляющая компания «Уктус», учредителем которого является Иван Обухов, обвиняемый в попытке хищения у А. Новикова земель. Сумма исковых требований составляет 12 млн 124 тыс. руб.



В январе 2017 года суд признал иск ООО «УК «Уктус» обоснованным и ввел в отношении ООО «Светояр» процедуру банкротства — наблюдение.

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