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Официальный курс доллара США вырос на 48 коп., евро — на 80 коп.

17 февраль 2017 (17:36)

УрБК, Москва, 17.02.2017. ЦБ установил официальные курсы иностранных валют на 18 февраля. Курс долл. США вырос на 48 коп., до 57,63 руб. Курс евро увеличился на 80 коп., составив 61,45 руб.

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