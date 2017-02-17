Максим Стародубцев о ситуации на рынке частной медицины Екатеринбурга

Скажем откровенно, качество бесплатной медицинской помощи не улучшилось. В текущей ситуации работающему населению гораздо удобнее обращаться в платные клиники, потому что это банальная экономия времени, которая выливается в сбережение финансов. Обращаясь в обычную поликлинику, человек больше теряет в деньгах, которые мог бы заработать, если бы находился на рабочем месте. Поэтому конкурентное преимущество платных поликлиник — это доступность и ясность оказания медицинской помощи.Следует отметить, что Екатеринбург уступает соседним регионам по объему рынка, который занимают платные клиники. Во многом это обусловлено неплохой работой государственной системы оказания медицинской помощи, в том числе платной (за счет добровольного медицинского страхования или прямых договоров). Поэтому назвать рынок платных медицинских услуг Екатеринбурга сильно конкурентным, наверное, нельзя. Наибольшую конкуренцию для частных клиник представляют не столько коллеги, сколько государственная медицина.Если взглянуть на объявления по найму работы, то можно сделать вывод, что спрос на врачей никуда не делся, в том числе со стороны государственных медицинских учреждений. Наоборот, можно говорить о нехватке врачей. Свердловская область в этом плане выглядит настолько хорошо, что медики из соседних регионов (за исключением Тюменской области) предпочитают работать именно у нас.Высококлассных специалистов в государственных учреждениях сокращают редко. В основном это касается пенсионеров. Очевидно, что востребованный врач всегда найдет работу, будь то государственная или частная больница. Однако в частных больницах ему необходимо дать соответствующую зарплату. Далеко не всегда платные клиники способны предложить по ряду специализаций конкурентные зарплаты по сравнению с госучреждениями. Другое дело, что разброс по зарплате в госучреждениях достаточно велик. Кстати, далеко не всегда врачи, которые получают здесь маленькую зарплату, будут востребованы в платных клиниках.Основная ниша частной медицины — это поликлиническая диагностика. И здесь вопрос, опять же, встает в удобстве — получить помощь в платной клинике удобнее. За счет этого доля коммерческой медицины и растет. Все понимают, что ситуация в государственных поликлиниках, мягко говоря, не улучшилась. Поэтому работающий человек нередко делает выбор в пользу частной клиники.В целом люди обращаются в частные больницы по более легким заболеваниям. Если брать срез, то будет видно, что туда обращаются более «здоровые» люди, если можно так выразиться. Здесь идет диагностика по несложным заболеваниям, где можно получить быстрый результат. А те болезни, которые требуют больше усилий, лечатся в государственных учреждениях. Условно говоря, в частных клиниках медицинские услуги оказываются по более примитивному спектру и более легкой степени тяжести заболевания. Естественно, врач, который работает в таком режиме постоянно, деградирует. Необходимую квалификацию специалистов пациент может получить только в бюджетном учреждении: если медик работает только в платной медицине, вряд ли он будет достаточно компетентен. Это практика не только российская, но и мировая.