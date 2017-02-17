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В 2016 году Центробанк выявил более 61 тыс. поддельных денежных знаков

УрБК, Москва, 17.02.2017. В банковской системе России за 2016 год были обнаружены 61 тыс. 046 поддельных денежных знаков Банка России. Об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на данные регулятора.



«Больше всего среди выявленных подделок пятитысячных купюр (36 тыс. 184 штуки). Почти на треть меньше обнаружено поддельных денежных знаков номиналом в 1 тыс. руб. (22 тыс. 321 штука). Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 10 руб. (15 штук). При этом были выявлены 20 поддельных монет номиналом 10 руб. и 153 поддельные пятирублевые монеты», — говорится в сообщении регулятора.



По данным ЦБ, поддельных банкнот иностранных государств за прошлый год было выявлено 4 тыс. 546 штук. Больше всего подделок обнаружено в ноябре — 863 штуки, а минимум — в январе (149 штук). Подавляющее большинство поддельных банкнот (4 тыс. 334 штуки) составили долл. США. Кроме того, были обнаружены поддельные евро, китайские юани, фунты стерлингов, две японские иены и один австралийский доллар.

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