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Свердловское УФАС подозревает «Випсилинг» в распространении недобросовестной рекламы
17 февраль 2017 (16:55)
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2017. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по Свердловской области возбудило дело по факту распространения рекламы натяжных потолков «Випсилинг». Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.
Основанием к возбуждению дела послужило заявление физического лица с жалобой на распространение на легковом автомобиле рекламы, содержащей следующие слова: «Випсилинг №1 Натяжные потолки».
В рамках рассмотрения поступившего заявления ведомство с помощью УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области установило, что владельцем транспортного средства, а значит, и рекламодателем, является ООО «VIPСилинг».
Согласно действующему законодательству РФ, использование в рекламе сравнительной характеристики объекта рекламирования с иными товарами, например, путем употребления слов «лучший», «первый», «номер один», должно производиться с указанием конкретного критерия, по которому осуществляется сравнение и который имеет объективное подтверждение. В рассматриваемой рекламе не указаны критерии, по которым натяжные потолки «Випсилинг» являются №1.
Таким образом, Свердловское УФАС России возбудило дело по признакам нарушения рекламного законодательства.
Основанием к возбуждению дела послужило заявление физического лица с жалобой на распространение на легковом автомобиле рекламы, содержащей следующие слова: «Випсилинг №1 Натяжные потолки».
В рамках рассмотрения поступившего заявления ведомство с помощью УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области установило, что владельцем транспортного средства, а значит, и рекламодателем, является ООО «VIPСилинг».
Согласно действующему законодательству РФ, использование в рекламе сравнительной характеристики объекта рекламирования с иными товарами, например, путем употребления слов «лучший», «первый», «номер один», должно производиться с указанием конкретного критерия, по которому осуществляется сравнение и который имеет объективное подтверждение. В рассматриваемой рекламе не указаны критерии, по которым натяжные потолки «Випсилинг» являются №1.
Таким образом, Свердловское УФАС России возбудило дело по признакам нарушения рекламного законодательства.
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