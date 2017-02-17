Новости дня

Свердловское УФАС подозревает «Випсилинг» в распространении недобросовестной рекламы

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2017. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по Свердловской области возбудило дело по факту распространения рекламы натяжных потолков «Випсилинг». Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.



Основанием к возбуждению дела послужило заявление физического лица с жалобой на распространение на легковом автомобиле рекламы, содержащей следующие слова: «Випсилинг №1 Натяжные потолки».



В рамках рассмотрения поступившего заявления ведомство с помощью УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области установило, что владельцем транспортного средства, а значит, и рекламодателем, является ООО «VIPСилинг».



Согласно действующему законодательству РФ, использование в рекламе сравнительной характеристики объекта рекламирования с иными товарами, например, путем употребления слов «лучший», «первый», «номер один», должно производиться с указанием конкретного критерия, по которому осуществляется сравнение и который имеет объективное подтверждение. В рассматриваемой рекламе не указаны критерии, по которым натяжные потолки «Випсилинг» являются №1.



Таким образом, Свердловское УФАС России возбудило дело по признакам нарушения рекламного законодательства.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: