Новости дня

«Почта России» повысит тарифы на пересылку письменной корреспонденции

УрБК, Москва, 17.02.2017. ФГУП «Почта России» ждет принятия совместного с ФАС решения о повышении тарифов на пересылку письменной корреспонденции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора компании Дмитрия Страшнова.



«Повышение точно будет, мы идем на одном уровне с индексацией тарифов по всем социальным услугам. Это вопрос, который решается совместно с ФАС. Мы ориентируемся на уровень инфляции», — пояснил Д. Страшнов.



Напомним, уровень инфляции по итогам 2016 года составил 5,4%. По прогнозу ЦБ, в 2017-2019 годах показатель составит по 4% ежегодно.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: