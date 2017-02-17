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«Почта России» повысит тарифы на пересылку письменной корреспонденции
17 февраль 2017 (15:42)
УрБК, Москва, 17.02.2017. ФГУП «Почта России» ждет принятия совместного с ФАС решения о повышении тарифов на пересылку письменной корреспонденции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора компании Дмитрия Страшнова.
«Повышение точно будет, мы идем на одном уровне с индексацией тарифов по всем социальным услугам. Это вопрос, который решается совместно с ФАС. Мы ориентируемся на уровень инфляции», — пояснил Д. Страшнов.
Напомним, уровень инфляции по итогам 2016 года составил 5,4%. По прогнозу ЦБ, в 2017-2019 годах показатель составит по 4% ежегодно.
«Повышение точно будет, мы идем на одном уровне с индексацией тарифов по всем социальным услугам. Это вопрос, который решается совместно с ФАС. Мы ориентируемся на уровень инфляции», — пояснил Д. Страшнов.
Напомним, уровень инфляции по итогам 2016 года составил 5,4%. По прогнозу ЦБ, в 2017-2019 годах показатель составит по 4% ежегодно.
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