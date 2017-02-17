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Суд признал банкротом компанию «Сервис-Отель» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2017. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Сервис-Отель» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Напомним, компания зарегистрирована в Екатеринбурге и осуществляет деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания. Согласно открытым источникам, общество является одним из активов челябинского предпринимателя Павла Масленикова.



С иском о банкротстве ООО «Сервис-Отель» в августе 2015 года обратилось в суд физическое лицо. Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов компании составляет 120 млн 974 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.



Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

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