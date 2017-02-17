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В цыганском поселке Екатеринбурга пройдет рейд по выявлению недобросовестных потребителей электричества

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2017. В Екатеринбурге в эту субботу, 18 февраля, энергетики ЕЭСК организуют масштабную проверку в цыганском поселке. Об этом сообщает пресс-служба компании.



«Уже на протяжении многих лет эта зона на энергокарте города — «красная»: потребители не только регулярно задерживают оплату потребления электроэнергии, но и осуществляют самовольное подключение к электрическим сетям, превышая нагрузку на оборудование, обеспечивающее электроснабжение жителей Екатеринбурга», — говорится в сообщении.



В связи с этим специалисты ЕЭСК проведут внеплановые контрольные замеры токовой нагрузки, выявят и устранят несанкционированные подключения, в том числе и с привлечением правоохранительных органов. В режиме онлайн вместе с полицией и инспекторами ЕЭСК одновременно будет работать бригада энергетиков, которые будут выполнять непосредственные работы. Под прицел ЕЭСК и наряда полиции попадет более 100 абонентов.



Поводом к такой тотальной проверке послужил выход из строя трансформатора в питающий поселок подстанции, что говорит о явном нарушении нормальной эксплуатации оборудования из-за превышения допустимой нагрузки, а также систематические нарушения платежной дисциплины и воровство электрической энергии.



Борьба с несанкционированным использованием энергоресурсов — одна из приоритетных задач энергетиков. Незаконное потребление электроэнергии является основанием для привлечения юридических и физических лиц к уголовной или административной ответственности по статье 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» и статье 7.19 КоАП «Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа».

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