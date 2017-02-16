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В 2016 году объем онлайн-займов увеличивался втрое быстрее традиционных кредитов наличными

УрБК, Москва, 16.02.2017. За 2016 объем онлайн-займов, выдаваемых микрофинансовыми организациями, вырос на 104% с 8,96 до 18,30 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования компании «Е заем» и Объединенного Кредитного бюро.



Количество новых займов выросло на 80%: с 0,77 до 1,37 млн штук. При этом объем традиционных кредитов наличными вырос на 35%: с 199,37 до 268,65 млрд руб., а их количество увеличилось на 25%: с 6,89 до 8,62 млн шт.



Размер средней суммы кредита также рос медленнее, чем в сегменте онлайн-займов. Если средний чек по онлайн-займу вырос за год на 14%: с 11,8 до 13,4 тыс. руб., то в сегменте кредитов наличными рост средней суммы составил только 8%: с 28,9 до 31,2 тыс. руб.

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