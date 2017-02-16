Свердловские суды в 2016 году взыскали с граждан 74,5 млрд рублей долгов по кредитам

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УрБК, Екатеринбург, 16.02.2017. Суды Свердловской области в 2016 году вынесли решение о взыскании с граждан в пользу кредитных организаций 74,5 млрд руб. в рамках ранее заключенных договоров займа. Это в 3,5 раза больше, чем в 2015 году.Как сообщил на пресс-конференции в Екатеринбурге председатель Свердловского областного суда Александр Дементьев, еще 3,6 млрд руб. было взыскано с жителей региона в качестве оплаты услуг ЖКХ.Вместе с тем в пользу свердловчан с различных организаций, в том числе с банков, за нарушение прав потребителей было взыскано через суды всего 842 млн руб.Всего в 2016 году суды Свердловской области рассмотрели более 500 тыс. гражданских дел и исков.