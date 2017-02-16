Новости дня

«Уральские авиалинии» запустили новый рейс Краснодар — Иркутск — Хабаровск

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2017. Авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает новый рейс из Краснодара в Хабаровск c посадкой в Иркутске и обратно. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



«С 14 мая 2017 года у пассажиров появится уникальная возможность путешествовать удобным маршрутом по выгодным ценам (все сборы включены): Краснодар — Иркутск от 13 050 руб. (тариф промо); Краснодар — Хабаровск от 13 720 руб. (тариф промо); Иркутск — Хабаровск от 11 250 руб. (тариф с багажом 23 кг)», — рассказали в пресс-службе.



Рейсы У6-695/696 будут выполняться один раз в неделю по воскресеньям/понедельникам на комфортабельных авиалайнерах Airbus, оборудованных салонами класса «Бизнес» и «Эконом».



Приобрести билеты можно на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, в call-центре авиакомпании по телефону 8-800-77-00-262, а также в авиакассах.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: