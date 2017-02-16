Новости дня
В Свердловской области приостановлено строительство 43 многоквартирных домов
16 февраль 2017 (11:24)
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2017. На начало 2017 года в Свердловской области приостановлено строительство 43 многоквартирных домов. Об этом на заседании правительства региона заявил заместитель губернатора Сергей Швиндт.
«На 1 января 2017 в Свердловской области приостановлено строительство 43 многоквартирных домов. На 1 января 2016 года было приостановлено строительство 36 домов», — сказал С. Швиндт.
По его словам, в 2017 году в Свердловской области планируется ввести в эксплуатацию 1,97 млн кв. м. жилья.
Между тем стоит отметить, что по итогам 2016 года в регионе ввели в эксплуатацию 2 млн 107,5 тыс. кв. м. жилья, что на 14,9% ниже уровня аналогичного периода предыдущего года. В сегменте индивидуального жилого строительства (ИЖС) в прошлом году было введено 768,3 тыс. кв. м., что на 27,5% меньше уровня 2015 года.
«На 1 января 2017 в Свердловской области приостановлено строительство 43 многоквартирных домов. На 1 января 2016 года было приостановлено строительство 36 домов», — сказал С. Швиндт.
По его словам, в 2017 году в Свердловской области планируется ввести в эксплуатацию 1,97 млн кв. м. жилья.
Между тем стоит отметить, что по итогам 2016 года в регионе ввели в эксплуатацию 2 млн 107,5 тыс. кв. м. жилья, что на 14,9% ниже уровня аналогичного периода предыдущего года. В сегменте индивидуального жилого строительства (ИЖС) в прошлом году было введено 768,3 тыс. кв. м., что на 27,5% меньше уровня 2015 года.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В 2017 году на капремонт жилых домов в Свердловской области планируется выделить 7 млрд рублей
- В Свердловской области в январе ввели в эксплуатацию 95 тыс. кв. метров жилья
- Ввод жилья в Свердловской области в 2016 году сократился на 14,9%
- Ввод жилья в Свердловской области в 2016 году сократился на 14,9%
- Сергей Мямин: в 2015 году Екатеринбург сдаст в эксплуатацию свыше 1 млн кв. м. жилья
Loading...