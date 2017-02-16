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В Свердловской области приостановлено строительство 43 многоквартирных домов

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2017. На начало 2017 года в Свердловской области приостановлено строительство 43 многоквартирных домов. Об этом на заседании правительства региона заявил заместитель губернатора Сергей Швиндт.



«На 1 января 2017 в Свердловской области приостановлено строительство 43 многоквартирных домов. На 1 января 2016 года было приостановлено строительство 36 домов», — сказал С. Швиндт.



По его словам, в 2017 году в Свердловской области планируется ввести в эксплуатацию 1,97 млн кв. м. жилья.



Между тем стоит отметить, что по итогам 2016 года в регионе ввели в эксплуатацию 2 млн 107,5 тыс. кв. м. жилья, что на 14,9% ниже уровня аналогичного периода предыдущего года. В сегменте индивидуального жилого строительства (ИЖС) в прошлом году было введено 768,3 тыс. кв. м., что на 27,5% меньше уровня 2015 года.

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