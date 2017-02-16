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МЭР ожидает по итогам 2017 года рост российской экономики на уровне 2%

УрБК, Москва, 16.02.2017. В 2017 году рост ВВП РФ составит около 2%. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.



«Если говорить о начале 2017 года, то здесь тоже ситуация складывается довольно позитивная. Первые данные, которые мы видим, это данные по погрузке на железнодорожном транспорте, по потреблению электроэнергии — они показывают очень хороший рост. Погрузка на железнодорожном транспорте выросла около 9% к уровню прошлого года (в январе): это очень серьезный рост — говорит о том, что экономическая активность начинает восстанавливаться», — отметил М. Орешкин.



«Еще очень важная особенность и отличие 2016 года от 2017: в 2016 году рост был сосредоточен только в ряде отраслей, в таких как сельское хозяйство, химическая промышленность и ряде других, так называемые торгуемые отрасли (кто либо работает на экспорт, либо конкурирует с импортом на внутреннем рынке) — они продемонстрировали положительную динамику. В 2017 году мы ожидаем, что рост будет более широкий, затронет в том числе и потребительский сектор, ожидаем восстановления денежных доходов населения, будет складываться положительная тенденция», — сказал М. Орешкин.



Он напомнил, что, согласно данным Росстата, ВВП РФ в 2016 году снизился на 0,2%.



«Если посмотреть весь 2016 год, то негативные тенденции были в I полугодии, а во II полугодии уже в целом экономика вышла в рост. Поэтому цифры в начале года были похуже, а затем постепенно выправились. Это, конечно, во многом результат действий финансово-экономических властей по политике долгосрочной стабильности, которая постепенно начала действовать, позволила экономике адаптироваться к изменившейся ситуации и вывела экономику вновь на траекторию роста», — отметил министр.

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