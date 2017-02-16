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Суд оставил под арестом директора департамента МУГИСО Игоря Разунина

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2017. Свердловский областной суд отклонил апелляцию с просьбой пересмотреть решение по делу директора департамента рекламы министерства по управлению государственным имуществом (МУГИСО) Игоря Разунина. Как сообщили УрБК в пресс-службе облсуда, его оставили под домашним арестом.



Напомним, 24 декабря прошлого года Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил И. Разунина под домашний арест до 21 февраля. По версии следствия, он получил взятку в крупном размере от предпринимателя, работающего в сфере наружной рекламы на территории уральской столицы.



Полномочия по проведению торгов в сфере наружной рекламы мегаполиса перешли МУГИСО в 2016 году. До этого этим занималась администрация Екатеринбурга.



Отметим, что под следствием также находится бывший глава МУГИСО Алексей Пьянков. Его подозревают в получении крупной взятки при реконструкции Центрального стадиона Екатеринбурга в рамках подготовки к ЧМ-2018.

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