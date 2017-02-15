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В Екатеринбурге выставили на торги восемь экранов уличного телеканала «Соль»

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2017. Фонд имущества Свердловской области выставил на торги расположенные в Екатеринбурге восемь светодиодных экранов бывшего уличного телеканала «Соль».



Как сообщает пресс-служба ведомства, светодиодные экраны находятся в хозяйственном ведении ГУП СО «Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области».



Лот №1: светодиодный экран на железнодорожном вокзале Екатеринбурга, слева со стороны ул. Челюскинцев. Начальная цена — 1 млн 43 тыс. 515 руб. 16 коп., с учетом НДС.



Лот №2: светодиодный экран на железнодорожном вокзале Екатеринбурга. Начальная цена — 1 млн 43 тыс. 515 руб. 16 коп., с учетом НДС.



Лот №3: экран на углу Ленина — Восточная. Начальная цена —1 млн 80 тыс. 872 руб., с учетом НДС.



Лот №4: экран на углу Куйбышева — 8 Марта. Начальная цена — 1 млн 630 тыс. 414 руб. 02 коп., с учетом НДС.



Лот №5: экран на улице Шварца, 17. Начальная цена — 1 тыс. 82 тыс. 32 руб. 78 коп., с учетом НДС.



Лот №6: экран на остановке «Трансагентство». Начальная цена — 1 млн 93 тыс. 259 руб. 26 коп., с учетом НДС.



Лот №7: экран на углу улиц Малышева — Люксембург. Начальная цена — 1 млн 477 тыс. 78 руб. 56 коп., с учетом НДС.



Лот №8: экран на Космонавтов, у кинотеатра «Заря». Начальная цена — 831 тыс. 95 руб., с учетом НДС.



Заявки на участие в аукционе принимаются с 16 февраля по 9 марта 2017 года в рабочие дни. Дата проведения аукциона — 14 марта 2017 года.

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